車禍送醫又被撞 婦人大嘆禍不單行中央社 (2017-07-04 14:27)
（中央社記者吳哲豪彰化縣4日電）1名鄭姓婦人騎機車發生車禍，手部骨折，坐上救護車要前往醫院治療，沒想到半路上救護車又和轎車相撞，禍不單行。警方調閱附近路口監視畫面釐清事故責任。
彰化縣警局田中分局調查，鄭姓婦人日前騎乘機車和他人擦撞，手部骨折，為確認傷勢，手部已接受包紮的鄭婦以及親友一起坐上民間救護車，準備要前往彰化基督教醫院治療。
不過救護車行經田中鎮東閔路時，路口紅燈救護車鳴笛通過，和周姓男子駕駛的黑色轎車相撞，強大的撞擊力道導致救護車翻覆，駕駛救護車的洪姓男子被撞後從車窗爬出來求援，一旁的路人見狀則報警求援。
警消獲報趕抵，將車上的鄭婦等人救出，所幸都沒有大礙。周男說，當時沒有聽到救護車鳴笛聲響，才一開出路口就看到救護車衝出來，來不及煞車就撞上去。
至於鄭婦則說，發生車禍手受傷，送醫坐救護車又被撞，真的覺得自己運氣不太好，可能要到廟裡去收收驚。1060704
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