男子打翻熱湯燙傷幼童 法院判刑5月中央社 (2017-07-04 14:26)
（中央社記者王揚宇台北4日電）寄人籬下的張姓男子，1年多前不慎打翻熱湯，燙傷屋主的6歲幼子導致二、三度燙傷；最高法院今依過失傷害罪判處張男5月徒刑、得易科罰金，全案定讞。
判決書指出，張男與李姓屋主同住，在民國104年11月某日晚餐時段，在移動滾燙的熱湯時大意疏忽，將湯潑灑到屋主幼子腹部、左大腿等部分，造成全身17%的二度燙傷、8%的三度燙傷。李姓屋主事後報警，檢方依法起訴。
台灣高等法院台南分院法官根據相關事證，認定張男與屋主一家人關係良好，受傷幼童也視他為家人，但因大意疏忽，導致被害者在燙傷治療期間承受相當多的痛苦，復健時間也十分長久，因此依過失傷害罪判張5月徒刑，如易科罰金，以新台幣3000元折算一日。
案經上訴，最高法院今天駁回，全案就此確定。1060704
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