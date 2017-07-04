（中央社澎湖縣4日電）「澎湖暑期戰鬥營」活動熱鬧登場，首梯次120多位來自全台各高中職和大專男女青年學子抵澎，展開為5天4夜的國軍部隊與戰地生活的體驗，同時欣賞澎湖美麗海灣美景。



來自全台各地的120多位高中與大專男女青年學子，昨天傍晚自台北松山機場搭乘空軍C-130專機抵澎，澎湖防衛部由副指揮官劉協慶率戰鬥營幹部前往迎接並獻花，讓這批首次搭軍機的學子，格外的驚奇與期待。



澎防部表示，為期5天4夜澎湖暑期戰鬥營，120多位青年學子今天起，將前往轄區駐軍部隊，實地體驗國軍核生化、擒拿術、打靶、甲車試乘等部隊官兵的戰技表演與生活作息，見識戰地風情與官兵精實戰力外，讓青年學子了解國軍部隊，進而提升從軍報效國家之志願。



澎防部今天安排戰鬥營學員乘坐軍用大卡車，前往生博館與孔廟等的菊島美麗的觀光景點參訪。



澎防部表示，今年的澎湖暑期戰鬥營，共安排有2梯次，今天至7日是第一梯次，第二梯次則安排在17日至21日。1060704