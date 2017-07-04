【大成報記者陳金/金門報導】2017年全國文化會議分區論壇自3月25日屏東首場啟動以來，15場次地方分區論壇，臺灣由南而北、再到6月24日離島金門的壓軸場次，假金門縣金湖大飯店2樓會議室舉行，吸引當地近百位藝文人士、文化意見領袖與會，金門縣政府秘書長林德恭、行政院金馬聯合服務中心執行長翁明志亦共襄盛舉；本場次討論文化會議議題與文化基本法草案，由文化部主任秘書陳濟民偕同金門縣文化局局長呂坤和共同主持，與金門地區民眾共同描繪文化願景。文化部主任秘書陳濟民表示，傾聽大家的建言，是公民參與重要的過程，我們會將匯集之意見，納入於9月2、3日召開全國大會議題，延續大家對於文化願景擘劃的熱切期待，凝聚之共識！將融入文化政策白皮書，以及文化基本法草案，據以形塑臺灣的文化未來。金門縣秘書長林德恭表示，金門有著悠久歷史、深厚的文化歷史底蘊，更自宋朝以降，出過50幾位的進士，是個人文薈萃之地，同時因著特殊地理位置，僑鄉文化孕育著金門人民堅毅之性格及地瓜精神，也與當時兩岸對峙衍生之戰地文化，讓金門很有條件可成為富而好禮、優質的生活環境。金門當地民眾多緬懷過往的閩南文化、僑鄉文化、戰地文化等，但隨著戰地任務解除、政治開放，外來人口移入，在地藝術、文資保存人才的不足，再加上與兩岸的交流，已對文化造成衝擊，傳統文化已逐漸失去原味，相關文化資產的保存與修復已不同於其原有的傳統風格，更讓在地藝文人士質疑：「金門文化是否已死!」，希望中央和地方能共同關注。多數民眾認為，應比照世界各國，對戰地的碉堡、坑道、沉艦，予以保留，中央各部會也應共同協力，打造戰地保存園區；另因金門多有在南洋經商有成，返鄉興建的洋樓建築，其巴洛克風格建築形式亦值得保存，但涉及私人產權問題，部分傾頹的建築無法修復，希望能在法規上亦能鬆綁。(圖：金門縣文化局提供)