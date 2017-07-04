【記者高金次新北報導】新北市勞工局為協助身心障礙者以及一般民眾就業，於4日上午由新北市就業服務中心在六樓大禮堂舉辦徵才活動，現場邀請願意接納身心障礙的友善企業參加徵才。另外，適合以及一般民眾應徵的餐飲服務業以及清潔人員和作業員等工作機會，共有33家廠商加入釋出一千個工作職缺，讓身障者以及民眾有多元就業的機會。新北市勞工局長謝政達指出，這次活動有21家友善企業廠商，提供419個身心障礙者工作機會，包括﹔萊爾富提供60個身障職缺，漢記提供45個身障職缺，首都客運提供42個身障職缺且公車駕駛員月薪上看60Ｋ，喬光軟體工程師月薪達40Ｋ，尖頂科技現場作業員薪資30Ｋ至40Ｋ，葛馬蘭客運服務人員26Ｋ至32Ｋ起，大中美保全人員月薪有32Ｋ，現場還有兼職職缺提供有兼職以及工讀需求的求職民眾參考。究扶中心表示，為服務聽語障者面試， 現場還設置手語翻譯服務區，安排手語翻譯人員協助陪同面試。在現場還有設置國立陽明大學 ICF暨輔助科技研究中心宣導攤位，展示各類府劇讓民眾認識以及體驗，輔具能協助身心障礙者穩定就業，藉由這次的徵才活動宣導輔具的使用，幫助身障朋友在職場上能有更好的發揮。圖文說明﹔新北市徵才拼就業活動，吸引身障以及一般民眾前來面試（圖上）以及手語翻譯服務區協助陪同面試（圖下）。（記者高金次攝）