台中市警方閉鎖式擴大臨檢掃蕩 確維治安NOWnews今日新聞 (2017-07-04 12:00)
暑假青春專案已經開跑，由於日前發生桃園市中壢槍擊命案、新北市土城角頭狙殺案和三重討債槍擊命案等重大刑事案件震驚全國，臺中市政府警察局第一分局結合內政部警政署通報「0629」全國性擴大臨檢勤務，壓制不法分子，預防可能犯罪，連續針對重要路段、娛樂場所、旅館及飲酒店實施「閉鎖式」擴大臨檢掃蕩，淨化轄區社會治安。
臺中市政府警察局第一分局鎖定轄區內重點目標，執行閉鎖式擴大臨檢掃蕩。置重點於轄內可能違反「槍砲」、「毒品」、「賭博」（含網路簽賭）、「危險駕車」、「青少年滋事」及「聚眾鬥毆」等案件之相關場所及出入路段，如旅宿場所、視聽娛樂、飲酒店等特定行業及周邊道路人潮聚集之治安顧慮場所，集中警力執行臨檢，以強化社會安全網絡，澈底淨化地區治安。
分局長孫太康表示，國內近日數起重大刑事案件容易使民眾產生治安不佳的感受，為使民眾安心，並避免犯罪模仿效應，分局結合內政部警政署通報「0629」全國性擴大臨檢勤務，針對臺中市中、西區特定行業及周邊道路人潮聚集之治安顧慮場所，加強可疑人、車臨檢、盤查。另結合臺中市政府警察局刑事警察大隊及保安警察大隊的支援警力，務能壓制各項犯罪行為的囂張氣燄，建構臺中市良好治安環境。
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