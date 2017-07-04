校門關屁孩出籠太可怕 網友：好想辦法會超渡NOWnews今日新聞 (2017-07-04 12:10)
暑假對學生來說是天堂，但對脫離學生時代的人們來說可就不一定，甚至還會覺得「校門關」比「鬼門開」還可怕！
有網友在網路平台「Dcard」上分享，爸爸在家庭群組中傳了一張鬼門開和校門關的不同，例如農曆七月只有一個月且燒的是紙錢、國曆七月暑假開始長達兩個月，燒的則是真錢。而其中國曆七月的部份甚至寫著「超渡也沒用」，讓他忍不住笑問難道爸爸是想超渡他嗎？
沒想到這張圖表也引起廣大網友共鳴，「我好想超渡我堂弟」、「關掉網路超渡他」、「我家有鬼啦」，也有許多網友直呼「我阿姨也傳這個到家族群組...到底是誰傳給他們的啦！到底！」、「我爸也傳這個給我們家的群組欸，我們是同一個爸爸嗎哈哈」，而原 PO 也搞笑回應大家應該辦個法會一起超渡，「鬼門開不一定影響到我們，校門關怎麼躲都躲不掉。」
網友在網路上分享「鬼門開與校門關」的圖表引發共鳴。（圖／翻攝自Dcard）
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