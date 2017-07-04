協助失智老婦回家 暖警添義舉NOWnews今日新聞 (2017-07-04 13:08)
台中市78歲呂姓老婦人出門走走就忘了回家的路，第五分局北屯派出所員警據報前往協助，陪著老婦繞了可能的道路查訪一個多小時，依然毫無頭緒，最後利用警用小電腦人臉辨識功能，耗費不少力氣才從眾多筆資料查詢到符合的照片和年籍資料，並駕警車護送老婦返回漢口路的家與家人團聚。到達家門時，女兒已找了媽媽將近2個小時，再三感謝員警熱心協助。
第五分局北屯派出所警員李建輔與古春華接獲報案趕往進化北路北屯國民小學校門口，協助一失智老婦，老婦表示自己外出散步一會兒就忘了返家之路，好像住在北區德化街與北屯路的彰化銀行附近，如看到家中周遭的建築物應該就會認得住處。
老婦身上未攜帶任何證件也忘記個人年籍資料，員警就依老婦描述陪同繞尋，但老婦一下子說東，一下子說西，原以為很快就能替老婦找到家的員警，也跟著團團轉了一個多小時，自己也精疲力盡。
員警便將老婦帶返北屯派出所查證身分，員警一邊安撫老婦焦慮的情緒，一邊設法查察，利用警用小電腦人臉辨識後，耗費不少功夫才從眾多筆資料查詢到符合的照片和年籍資料，查出老婦為呂姓(78歲)家住漢口路5段附近，並由巡邏員警護送返家。
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