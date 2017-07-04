智威湯遜創意長常一飛和學生現場互動，傳授廣告心法。（圖／記者陳志仁攝，2017.07.04）

新北市政府舉辦2017新北校園廣告人影像工作坊，邀請知名導演與入圍前10強的學生一對一交流；新北市政府新聞局表示，來自全台各大專院校的影像好手，以創意表現新北的城市蛻變，類型有動畫、聲音、限時挑戰等，創意無限。

新聞局長張其強表示，今年的活動不同以往，與廣告公司合作成立「影像工作坊」，讓學生能進一步的磨練影像製作的技巧，學生可從自己的生活圈發想，再透過影像工作坊堅強的導師陣容，學習行銷策略、文案和鏡頭語言等，將想法化為實際，在競爭激烈的眼球時代中脫穎而出。

新聞局主秘葉元之說，前10強入圍者各具特色，來自世新大學的澳門交換生，以城市定向為主題，透過任務競賽，帶出新北市各運動中心的特色；輔大大傳系的學生則以微電影，講述一位來自東京的女孩至新北市尋找母親過往足跡，以隱藏版景點搭配日文的旁白，藉此向日本人行銷新北市。

文化廣告的團隊則用「24小時倒暑計畫」為題，透過新北市便利的交通，挑戰1日瘋玩新北的特色景點，另政大政治系則以輕鬆幽默的動畫，介紹新北市的青年就業政策，期望讓政策行銷引入更多元豐富的元素；參賽學生以創意表現新北的城市蛻變，有動畫、聲音、限時挑戰等，創意無限。

針對學生眾多拍片技巧的提問，智威湯遜創意長常一飛不僅以過來人的身分提供學生拍攝指導，並十分肯定學生年輕的「腦」，所帶來的無限創意激盪；常一飛鼓勵學生相信自己忠於原創，將創新的想法帶入作品中，拍攝出屬於自己的年輕時代。

新聞局綜合行銷科代理科長吳佳諭指出，市府將組成協拍顧問的團隊，提供學生相關政策或拍片問題的諮詢；此外，所有入圍學生的作品將於10月經網路的票選和專家評審，角逐校園廣告人的最終得獎名次，屆時歡迎大家踴躍上網投票支持這群廣告的新秀。