中國網路文學市場規模 突破400億元中央社 (2017-07-04 14:15)
（中央社台北4日電）中共北京市委宣傳部表示，截至2016年底，中國網路文學用戶規模達到3.33億，中國網路文學市場規模已達人民幣90億元（新台幣約409億元），產業規模自2012年起年成長均超過20%。
新華社報導，截至2016年底，中國網路文學用戶規模達到3.33億，占網民總量43.3%；其中，手機網路文學用戶規模3.04億，占手機網民42.8%。
北京市新聞出版廣電局局長楊爍說，網路文學生態發展呈現出總量大、效益佳等特點，中國大陸網路文學產業已步入市場快速擴張期，已成為中國大陸全球文化戰略上不可或缺的一部分。1060704
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