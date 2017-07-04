（中央社台北4日電）中共北京市委宣傳部表示，截至2016年底，中國網路文學用戶規模達到3.33億，中國網路文學市場規模已達人民幣90億元（新台幣約409億元），產業規模自2012年起年成長均超過20%。



新華社報導，截至2016年底，中國網路文學用戶規模達到3.33億，占網民總量43.3%；其中，手機網路文學用戶規模3.04億，占手機網民42.8%。



北京市新聞出版廣電局局長楊爍說，網路文學生態發展呈現出總量大、效益佳等特點，中國大陸網路文學產業已步入市場快速擴張期，已成為中國大陸全球文化戰略上不可或缺的一部分。1060704