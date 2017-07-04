捍衛信仰守護香火 眾神遶境23日上凱道中央社 (2017-07-04 14:09)
（中央社記者葉子綱雲林縣4日電）北港武德宮發起「捍衛信仰守護香火大聯盟」，將於23日邀集上百間廟宇，出動眾神上台北凱道遶境祈福，訴求「捍衛信仰，守護香火」。
拜拜燒香習俗流傳已久，政府宣導廟宇減少燒香、燒金紙、減少燃放鞭炮，甚至封爐，引起不同見解與聲音；北港武德宮主委林安樂在臉書，發起組成大聯盟並串連宮廟「進香」總統府陳情，上午在武德宮展開大聯盟第一波宣示行動。
林安樂邀集台南學甲慈濟宮、嘉義城隍廟、台南永華宮等董事長或主委，齊聚武德宮召開「史上最大科，眾神上凱道」記者會，表達「捍衛信仰守護香火大聯盟」將於7月23日到總統府「進香」的訴求。
林安樂直言，近來政府頻頻宣導不燒香、不燒金紙、減少燃放鞭炮，相關規定愈嚴格，許多宮廟都配合，但「封爐」事件延燒，道德勸說久了，也會變成壓力。
林安樂指出，過去廟宇被視為空氣污染源之一，但是據調查，相較於工業區31％、交通工具37％的廢氣排放占比，燃燒香金紙的0.3％是小巫，為何不見政府要求縮減汽缸數或減少工業區規模。
林安樂及與會廟宇代表人，一致表示，接受一爐一香顧環保、贊成金紙在香爐內燃燒，但也要求環保機關不要違反比例原則、不要挑起民眾對立、讓民間宗教發揮自主管理。
大聯盟訴求，723上台北凱道不是抗議行動，是結合玄天上帝、瑤池金母、保生大帝、城隍爺、五路武財神、廣澤尊王等眾神明的宗教大會師，預計當天上午9時從中正紀念堂起駕，將途經中山南路、愛國東路、杭州南路、信義路等，預計11時駐駕凱道，號召信眾一起來朝拜。1060704
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