根據農委會畜產行情資訊網資料顯示， 7 月 3 日全台毛豬交易行情平均每公斤突破80元，來到 80.29 元，豬價持續走高。不過農委會表示，豬肉價格走高原因並非市場豬肉短缺，而是由於全台豬隻數量減少導致。

根據農委會在今年五月進行的全台毛豬調查結果發現，全台毛豬數量約 538 萬頭，比起上一期少了近 6 萬頭。其中本來預計在今年七、八月進入市場的 60 公斤以上豬隻也少了近4 %，連帶影響市場豬價。

農委會畜牧處副處長王忠恕表示，目前豬價走高，但事實上台灣市場目前並不缺豬肉，主要還是因為市場豬隻數量減少。王忠恕說，台灣夏季炎熱，本來就是屬於動物發生容易「熱緊迫」地區，「熱緊迫」容易導致禽畜生理及生產能力的降低，讓豬隻發情、交配、育成等受到影響，間接影響仔豬數量。

此外，夏季也是疫病流行期，許多疾病的防治都需要靠疫苗及養殖場所維持良好生物衛生條件。但是有些老豬舍衛生條件不佳，也影響仔豬的育成。

至於豬隻減少的另一個原因，則是與養殖戶棄養有關。根據調查發現，去年11月全台養豬場仍有 7600 場，但到了今年 5 月卻只剩 7400 場，半年之內就少了 100 多場，其中大多是中、小規模養殖戶。

王忠恕解釋，豬價連續三年平均價格來到 70 幾元價位，但養豬戶數量卻減少，因此可以了解原因並非是因為經濟因素導致，而是外部成本增加。王忠恕說，由於近年環保意識抬頭，養殖戶為了避免遭罰，必須花費額外成本投資汙染改善設施，或改建廠房。規模較大的養殖戶由於經營已具規模，較願意投入成本來改善經營環境設施，但是中、小養殖戶經營規模及利潤有限，較無法投入成本改善衛生環境，也因此容易遭投訴、開罰，成本不斷增加，因此最終乾脆棄放棄經營。也就影響了市場整體豬隻的數量。