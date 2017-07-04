蕭亞軒救狗怒槓阿伯 警方：將函轉動保處認定NOWnews今日新聞 (2017-07-04 14:18)
女歌手蕭亞軒是知名愛狗人士，3日晚間她在台北市信義區與一位號稱「中途之家」的朱姓阿伯起爭執，她懷疑朱男涉嫌利用狗欺騙民眾，便報警處理。警察趕抵現場抄錄朱男證件後，隨即讓他離去，引起蕭亞軒不滿。警方表示，會將此事函轉給台北市動物保護處和社會局認定，若有違法將依法開罰。
據了解，當時蕭亞軒和朱男表示，想領養狗，又注意到狗身上疑似有傷，也說願意付費帶牠去治療，但遭朱男拒絕，兩人因此起爭執近2小時。此外，蕭亞軒認為朱男讓狗穿著「免費領養」、「領養狗飼料終身免費」等字樣衣服，卻在一旁擺捐款箱，懷疑他可能利用狗詐騙，便報警處理。不過員警到場後，僅登記朱男證件後便讓朱男帶狗離開，引發蕭亞軒不滿，整晚為此事煩惱。
經過一夜，蕭亞軒對昨晚救狗事件不了了之的結果，感到失望難過，今（4）日在IG開直播表明：「我並非身為藝人才站出來，更非作秀，而是路見動物受不平等對待，本來就該伸出援手。」
信義警分局三張犁派出所表示，昨晚接獲報案，指「有人利用狗斂財」，員警到場後發現朱男因狗的問題，正與蕭亞軒等人起爭執，但未看到違反動保法的情形，因此先抄錄朱男資料，並將函轉交由動保處和社會認定，若有違法將依法開罰。
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