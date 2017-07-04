床上留下大字人形汗漬卻多一腳 網友：炫耀文無誤NOWnews今日新聞 (2017-07-04 14:20)
炎炎夏日中，若是睡覺時沒有電扇或冷氣的相伴，很容易影響睡眠品質，睡得滿頭大汗。一名網友在臉書社團《爆廢公社》中表示，沒有開冷氣睡覺，竟在床上睡出了一個「人形」汗漬，模樣相當搞笑。
該名網友分享了一張照片，照片中清晰可見，藍色的床墊上留有一個大字形的「人形」汗漬，並且說道：「這天氣真的不能沒開冷氣睡覺，睡沒10分鐘滿身大汗。」，不過仔細一看，這個人形汗漬的雙腿間竟「多了一隻腳」，不少網友則笑稱，莫非是篇炫耀文。
文章一推出，立刻掀起一陣熱議，網友們紛紛留言，「中間明顯是冰寶特瓶」、「第三隻腿是否太大」、「是找照片亮點嗎？！哈哈」、「中間那根太扯了啦」、「先生，結冰的礦泉水你放錯位置了，是要放冰箱不是那邊哦」。
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