兒童暑期租稅夏令營 租稅小尖兵闖關寓教於樂NOWnews今日新聞 (2017-07-04 14:22)
暑假到了，家長們除了帶小朋友上山下海戶外旅遊，屏東縣政府稅務局今(4)日特別規劃舉辦「兒童暑期租稅夏令營」活動，參加對象為(國小一年~六年級)的小朋友，採免費參加，經由闖關遊戲、機關稅務巡禮活動，宣導統一發票推行，辦理活動內容豐富有趣。
稅務局表示，本次經由話劇表演，及闖關活動融入稅務常識相當有趣。闖關遊戲有同心協力、記憶大考驗、稅務拼圖、稅務益智搶答比賽等各項關卡，讓兒童瞭解購物消費索取統一發票、使用載具儲存電子發票的購物習慣、載具歸戶且設定獎金自動匯款及地方稅正確稅務相關知識，透過一個寓教於樂、收穫豐富的租稅夏令營活動，讓小朋友都能成為租稅小尖兵。
關鍵字：
上一則：連續詐欺 千面女騙徒誆200多萬
其他社會新聞更多社會新聞
編輯首推
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
我是馬克
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
RICHOME 沙發椅．沙發椅組．MSL 沙發椅．單人沙發椅．三人座沙發椅．kotas 沙發椅．Lounge 沙發椅．L 沙發椅．BuyJM 沙發椅．Lincon 沙發椅．和室沙發椅．扶手 沙發椅．調整 沙發椅．伊登 沙發椅．3人 沙發椅．月亮沙發椅．透氣 沙發椅．迷你 沙發椅．YoStyle 沙發椅．三人沙發椅．三用沙發椅．couch 沙發椅．氣壓 沙發椅．三用 沙發椅．intex 沙發椅．gargu 沙發椅．DOWANA 沙發椅．迷你沙發椅．鋼管 沙發椅．Z.O.E 沙發椅
被害人託夢 15年前命案現破案曙光【NOWnews今日新聞】
逼打「分手砲」再絞殺母女 恐怖情人死刑定讞【NOWnews今日新聞】
兩岸青少年文藝營 方文山分享創作訣竅與經驗【台灣好新聞報】
入住五子命案凶宅 新屋主笑稱：免驚啦！【NOWnews今日新聞】
屏東萬丹塑膠工廠大火 黑煙竄天連高雄都看的到【NOWnews今日新聞】