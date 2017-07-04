小朋友經由闖關遊戲、機關稅務巡禮活動，宣導統一發票推行，辦理活動內容豐富有趣。（圖／記者陳宗傑攝 , 2017.07.04）

暑假到了，家長們除了帶小朋友上山下海戶外旅遊，屏東縣政府稅務局今(4)日特別規劃舉辦「兒童暑期租稅夏令營」活動，參加對象為(國小一年~六年級)的小朋友，採免費參加，經由闖關遊戲、機關稅務巡禮活動，宣導統一發票推行，辦理活動內容豐富有趣。

稅務局表示，本次經由話劇表演，及闖關活動融入稅務常識相當有趣。闖關遊戲有同心協力、記憶大考驗、稅務拼圖、稅務益智搶答比賽等各項關卡，讓兒童瞭解購物消費索取統一發票、使用載具儲存電子發票的購物習慣、載具歸戶且設定獎金自動匯款及地方稅正確稅務相關知識，透過一個寓教於樂、收穫豐富的租稅夏令營活動，讓小朋友都能成為租稅小尖兵。