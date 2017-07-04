千面女騙徒廖璟妤多次犯下詐欺案被判入獄。（圖／社會中心翻攝）

千面女騙徒廖璟妤因犯下多起網購詐欺案被判入獄，4年前她出獄後再度犯案，對52名網友詐欺168萬餘元，怎料遭判刑定讞後，廖璟妤隨即潛逃日本，今年2月才在桃園機場被緝捕。今（4）日台北地檢署審理此案時，發現廖璟妤在潛逃期間又陸續詐欺約200萬元，再依3個詐欺罪起訴。

廖璟妤本名廖珮諄、廖熳岑，過去因詐欺多次入獄，2012年至2013年間，廖璟妤對52名網友詐騙約168萬元，被判1年1個月徒刑定讞。判刑結果出爐後，廖璟妤潛逃日本，今年2月她悄悄回台過年，在桃園機場入境時遭警方緝捕到案、入監服刑，並在6月將她起訴。

經北檢調查，廖璟妤潛逃期間仍持續利用代購演唱會門票、日本知名品牌吹風機、藥妝等手法詐財200多萬元，共犯下20多起詐欺案，她則供稱原本有意將退款給買家，但帳戶遭凍結因此作罷，而檢方認為她毫無悔意，4日再依3個詐欺罪起訴並從重量刑。