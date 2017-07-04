（中央社記者盧太城台東縣4日電）藏身3000年的台東成功鎮「和平岩棺」，即將揭開神秘面紗，台東縣政府委託史前館進行調查、試掘採樣，了解相關文化內涵。



「和平岩棺」位於台東縣成功鎮和平里瀧乃溪左岸階地，外廓長245公分、寬147公分；內部長194公分 (底部)、寬87公分、深55公分。



雖然考古界早知道有這個岩棺，但因「岩棺」位於私人土地上的椰子林內，過去並沒有深入研究，長期被雜草淹沒。



根據附近農民表示，這個岩棺是以一塊岩石一體打造而成，比過去出土的岩棺還華麗、精緻，從刻槽研判可以放蓋子，很可惜已遭到破獲，且底座斷成兩截。



日前台東縣政府委託國立台灣史前文化博物館，調查東海岸6座「岩棺」，史前館研究人員認為這岩棺有調查的價值，建議全面調查和試挖掘，因而得以再度曝光。



根據史前館報告，岩棺於民國99年前為椰林遮蔽，105年底椰林已減少，因休耕岩棺被草叢遮蓋，工作人員除草後露出岩棺，局部清理。由於岩棺位私人農園，隨時可能整地再耕作，屆時岩棺可能受損，經通報台東縣府今年2月前往勘查，並研商岩棺後續考古建議。



台東縣政府文化處表示，岩棺因為農耕而面臨可能的破壞，因此必須進行維護計畫，而維護之前須對於岩棺附近遺址堆積進行調查、試掘採樣以了解相關文化內涵，並評估岩棺是否移位維護可能性，擬訂進一步保護策略，因此必須委託專家學者進行調查研究。



台東東海岸目前被發現的有6個岩棺，根據考古學者研究，這些岩棺不同於卑南遺址出土的組合式石棺，而是由巨石雕鑿一體成型，距今3000年前。1060704