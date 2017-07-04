（中央社記者陳朝福高雄4日電）高雄市鼓山區一棟大樓今天僱工清洗外牆玻璃時，疑因清洗機吊台纜繩斷裂，吊台傾斜造成2名清洗工人受困於5樓外牆，高雄市消防局據報出動雲梯車搶救，其中1人左腳割傷。



高雄市消防局表示，案發地點在鼓山區中華一路和明誠三路口，據報有2名洗窗工人受困5樓外牆，立即出動雲梯車將2人救下。



現場共有2名男性工人受困，其中約50歲工人的左腳遭玻璃割傷，由救護人員清洗傷口包紮，另1名約48歲工人無外傷，都表示不需送醫。1060704