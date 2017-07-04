高雄一名女子跑到銀行要匯款美金四萬元給她的網路男友，銀行行員懷疑是詐騙，通報警察前來阻止。警察一番苦勸，這名女子才恍然大悟。



(林憲源報導)



四十二歲的陳姓女子到高市三民區的第一銀行欲匯款美金四萬元(依當日匯率換算約新台幣123萬元)至大陸帳戶，銀行行員直覺女子可能遭到詐騙，機警報警。



警察趕到銀行與陳姓女子溝通，陳女說他跟美國籍的男朋友平日只在微信聯絡，男朋友說他現在義大利從事鑽油業，面臨財務危機，要求陳女匯款美金四萬元到他的代理人帳戶。警方詢問才得知，陳姓女子跟所謂的美國籍男友從未見面，陳姓女子也不熟悉英文，跟所謂的美籍男友聯繫都透過翻譯軟體，而且在這次匯款之前，陳姓女子已經借給對方美金一萬元，對方尚未歸還。



在銀行與警察的勸說下，陳姓女子終於發現她是遇到詐騙集團，打消匯款念頭。警方勸告她交友要謹慎，對方身分不明，當心傷財又傷心。



