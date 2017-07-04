不要阻止女友買面膜 藥妝店理由超爆笑NOWnews今日新聞 (2017-07-04 14:29)
為了吸引消費者注意，許多店家都會推出各種促銷手段。而一名網友日前在臉書「爆廢公社」貼出一張照片，只見藥妝店掛著告示牌，並要男友不要阻止女友買面膜，原因竟讓其他網友看了全都笑翻。
原PO在臉書「爆廢公社」發文，並分享一張照片，照片中可見，藥妝店的告示牌上頭寫著「男友須知」四個字，要所有男友不要阻止女朋友買面膜，內容寫道「請你千萬不要小看面膜，因為它才僅僅幾塊錢，就能讓女友安靜半小時，你能說它不神奇嗎？不過，首先你要有女朋友！」
貼文一出，立刻掀起熱烈討論，網友紛紛留言「為什麼買個東西還要被嗆？嗚嗚嗚」、「那可以讓她一直敷一直敷嗎？這樣可以安靜很久」、「已訂了一箱」、「竟然霸凌單身狗」、「好啦，是沒女朋友啦。自己買來自己用可以嗎？」。
關鍵字：
上一則：吉林建築大學2017年招生章程
其他生活新聞更多生活新聞
編輯首推
我是馬克
蔡康永
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
運動拖鞋．牛頭牌 拖鞋．Panda 拖鞋．洞洞拖鞋．HORKO 拖鞋．拖鞋 GP．PLUS. 拖鞋．Sony 拖鞋．ASUS 拖鞋．GP 拖鞋．健走拖鞋．agnes 拖鞋．皮拖鞋．SPORT 拖鞋．交叉拖鞋．BURCH 拖鞋．卡通拖鞋．G.P 拖鞋．Eva 室內拖鞋．A.S.O 拖鞋．拖鞋 puma．ALL CLEAN 室內拖鞋．look 拖鞋．按摩拖鞋．浴室拖鞋．NIKE 拖鞋．兒童拖鞋．candy 拖鞋．ifun 拖鞋．懶人拖鞋
- 【MICHAEL KORS】鐵牌MK字皮革拉鍊短夾(白)
- Timberland 素面皮革LOGO壓印短夾(附可拆式證件夾)-駝色
- ★回函贈好禮★LG 樂金 16kg DD直驅變頻洗衣機 WT-SD166HVG
- Roberta di Camerino直式側背包 020R-872-02
- BenQ MS506 SVGA 高亮商務投影機
- LONGINES 深海征服者300米潛水機械錶-黑/39mm
- Nikon AF-S 16-35mm F/4G ED VR(平輸)-加送UV保護鏡+吹球清
- 【DI BELLA】扭轉經典0.30克拉經典墜鍊
- DI BELLA 美妙0.30克拉八心八箭鑽戒
- 【彩糖鑽工坊】愛情9號線系列 9-11分鑽石對戒(CL-RD127+RE2
泡泡尿就是腎臟病？站姿可能是兇手！【優活健康資訊網】
包裝不符「藥」小心 觸法可罰5仟萬【優活健康資訊網】
16歲少年娶71歲老婦 稱感情超濃烈【NOWnews今日新聞】
健保60億調高重症給付 調幅最高150%【中央社】
同樣是泡泡尿 檢查結果可能大不同【台灣好新聞報】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》