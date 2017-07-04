▲不要阻止女友買面膜，藥妝店理由超爆笑。（圖／翻攝自爆廢公社）

為了吸引消費者注意，許多店家都會推出各種促銷手段。而一名網友日前在臉書「爆廢公社」貼出一張照片，只見藥妝店掛著告示牌，並要男友不要阻止女友買面膜，原因竟讓其他網友看了全都笑翻。

原PO在臉書「爆廢公社」發文，並分享一張照片，照片中可見，藥妝店的告示牌上頭寫著「男友須知」四個字，要所有男友不要阻止女朋友買面膜，內容寫道「請你千萬不要小看面膜，因為它才僅僅幾塊錢，就能讓女友安靜半小時，你能說它不神奇嗎？不過，首先你要有女朋友！」

貼文一出，立刻掀起熱烈討論，網友紛紛留言「為什麼買個東西還要被嗆？嗚嗚嗚」、「那可以讓她一直敷一直敷嗎？這樣可以安靜很久」、「已訂了一箱」、「竟然霸凌單身狗」、「好啦，是沒女朋友啦。自己買來自己用可以嗎？」。