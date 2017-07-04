香港, 2017年7月4日 - (亞太商訊) - 周一亞太區股市在下半年首個交易日普遍溫和上升，中國製造業PMI指數勝預期成為利好因素之一，印尼升1.38%、印度升0.97%表現最為突出，不過澳洲受加息陰霾而下跌0.65%。內地A股先挫後揚，上證指數升0.11%，收報3,196。港股低開109點低見25,654後，受匯豐(0005)、內銀、內房挺升下轉升，最多57點高見25,821，收報25,784，全日升20點或0.08%，成交751億元。債券通昨開通利好港股氛圍，唯市場仍消化細價股災後遺症影響，料大市仍處於25,500/26,000尋求突破。



債券通先開通「北向通」，首日成交70.48億元人民幣，涉及19家報價機構和70家境外機構。中銀香港(2388)擁香港唯一人民幣業務清算行地位，屬直接受惠銀行之一，昨天股價一度升上37.90元，收報37.90元，升0.55元或1.4%，成交8.05億元。



至於滬港通及深港通，北上資金只有4.08億元淨流入，不過北水南下資金則有20.55億元淨流入，其中又以滬水佔17.65億元最多，焦點股仍是匯豐，有達12.3億元淨流入，為近期最大單日淨買入額。



北水續掃匯豐東方海外



細水長流，北水密密收集匯豐，有機會成為匯豐，他日股東會有內地基金或投資者以較大股東之一亮相都不足為奇。此外，上周五突有北水逾億買東方海外(0316)，昨天持續有逾1億元淨流入，市場一直憧憬東方海外有利好消息醞釀，從北水積極買盤動向來看，機會率不低。



細價股股災後遺症，似乎波及到新股上市氛圍，路勁基建(1098)分拆公路業務上市的勁投集團(3682)，雖然反應不俗，但最終未能與聯席全球協調人（代表香港包銷商）訂立定價協議，即定價過低未為路勁接受，因而決定擱置。主席單偉豹表示，在市況改善後仍將密切留意市場再評估分拆合適時機，為股東創造價值。6月大市仍反覆升逾百點，連升6個月，「五不窮、六不絕」，市況未對勁投招股不利，但上周發生細價股災，保薦人定價突轉審慎，據聞要㩒價而遭大股東拒絕。勁投財務穩健，在拓展「一帶一路」項目亦有亞投行的超低息支持，相信亦是豹哥本着皇帝女(勁投)唔憂嫁的態度，不願平賣上市。勁投保薦人為摩根大通、匯豐及星展。



上周爆發的細價股災，昨天有關股份仍未瀉，主角中國集成(1027)已跌至1仙淨沽，再跌23.08%，成交7,000萬元。由於1仙的市值仍高達9.75億元，相信此股將長掛1仙而無成交，未來大合股的機會較大。



講開又講，這場細價股災，實質是泡沫爆破，由居心不良的莊家操縱十多隻細價股，炒股權高度集中，原本是細價股變身為數十億或百億計市值，以聯旺(8217)為例，一間建築工程公司，上市價為0.26元，但甫掛牌便倍計狂升，其後最高見26元，市值高達324億元；昨天股價已跌至0.82元，市值狂瀉至11.7億元，為典型的泡沫股爆煲。市場已傳出這個莊家為葉姓人士，其他中細型股近日遭逢拋壓，則屬殃及池魚，股價低於PB(市賬率)甚多，絕無泡沫，投資者宜理性看待，比如康健國際醫療(3886)，昨天跌至0.62元，只為PB1.1倍。



撰文：司馬敬

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