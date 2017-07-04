【台股盤後】金融難撐大局 10400點失守中央社 (2017-07-04 13:53)
（中央社記者韓婷婷台北2017年7月4日電）NASDAQ及費城半導體指數大跌衝擊投資人信心，台股今天盤中一度翻紅，不過隨後一路走低，跌破10400點，金融股雖有國泰金(2882)、富邦金(2881)撐盤，但難擋跌勢。
加權股價指數終場下跌65.01點、跌幅0.62%、收在10347.78點、成交值新台幣920億元，在亞股中跌幅稍輕，主要來自於金融股的貢獻，國泰金、富邦金今天持續穩健填息腳步，明天除息的開發金(2883)及月中除息的元大金(2885)、中信金(2891)，近期走勢都相當強勁。
分析師表示，除了金融股外，部分傳產族群也相當強勢，例如造紙股中的正隆(1904)、永豐餘(1907)聯袂大漲，食品股中的卜蜂(1215)、泰山(1218)、南僑(1702)也都逆勢上漲。
反觀電子權值股在蘋果(Apple)股價不振下，持續回檔休息，台積電(2330)仍處貼息，近期補漲的聯電(2303)也連續第3個交易日回檔，鴻海(2317)跌破10日線116.35元，僅股王大立光(3008)在短線先行回檔下，今天相對有撐，並帶動二線光學股包括 佳凌(4976)、先進光(3362)、聯一光(3441)先行炒熱除息行情。
法人指出，5日線與10日線今天出現死亡交叉，台股短線恐陷入區間整理，不過月線10295點在6月中發揮支撐力道，短線仍可視為多方防守點，由於近期上市櫃公司陸續公布6月營收，擺脫淡季低檔的個股有機會率先突圍。
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