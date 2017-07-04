【台北股市】跌65.01點中央社 (2017-07-04 13:49)
（中央社台北2017年7月4日電）台北股市今天開低走低，收盤跌65.01點，為10347.78點，跌幅0.62%，成交金額新台幣919.98億元。
加權指數今天開盤為10397.93點，盤中最高10421.72點，最低10347.78點；不含金融股指數8805.13點，跌68.78點。
八大類股漲跌幅為：泥窯股漲0.24%、食品股跌0.34%、塑化股跌0.16%、紡織股跌0.95%、機電股跌1.04%、造紙股漲1.86%、營建股漲0.32%、金融股漲0.42%。
委買張數1030萬6968張，委賣張數813萬9809張，成交張數487萬2352張。
收盤時上漲310家，下跌462家，持平126家。
成交量前5名個股為友達、群創、開發金、彩晶、聯電。
漲幅前5名個股為勝德、佳和、台火、台勝科、東華。
跌幅前5名個股為華映、晟鈦、欣巴巴、聖馬丁-DR、銘異。
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