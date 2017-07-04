【店頭盤後】跌0.36點中央社 (2017-07-04 13:45)
（中央社台北2017年7月4日電）台股店頭市場今天收盤跌0.36點，跌幅0.27%，收在135.13點，成交值新台幣221.69億元。
店頭市場今天以135.34點開出，指數最高135.93點，最低135.13點。
類股表現，紡織漲0.03%、電機漲0.19%、化工跌0.63%、鋼鐵漲0.30%、電子跌0.35%、營建跌0.76%、航運跌0.53%。
今天有269家上漲、352家下跌、95家平盤。
收盤時委買張數241萬1008張，委賣180萬5295張，成交張數114萬2344張。
成交量前5名為建錩、金居、聯一光、威剛、元太。
漲幅前5名為大車隊、元隆、長天、凌泰、磐儀。
跌幅前5名為沛亨、恩得利、衡平、飛寶企業、神盾。
關鍵字：
其他財經新聞更多財經新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
我是馬克
摘星工廠
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
鍵盤桌．鍵盤 hp．羅技 無線鍵盤滑鼠組．鍵盤架．1015px 鍵盤．SPORT 鍵盤．series 鍵盤．PLUS 鍵盤．鍵盤護腕．BuyJM 鍵盤．鍵盤 K400r．鍵盤茶軸．ASUS 鍵盤底座．Sony 鍵盤．雙鍵盤．AKIRA 鍵盤．羅技 K360r 無線鍵盤．T2 鍵盤．SUPER 鍵盤．n61 鍵盤．ABS 鍵盤架．note 8 鍵盤．tf303cl 鍵盤．微軟無線滑鼠鍵盤組．鍵盤皮套．鍵盤 PS2．羅技 K310 鍵盤．羅技鍵盤．vivo 鍵盤．Xarmor 鍵盤
- 接袖式長裙-CHARINYEH
- 【YKS】小鹿野2+3人座布沙發組-獨立筒版
- 【TIME ART】靜音機芯三聯式時鐘 無框畫鐘 二畫一鐘掛鐘(60
- 【睡夢精靈】羅馬假期金鑽六線3.5尺獨立筒床墊
- PhotoFast MemoriesCable GEN3 64G 1M隨身碟轉頭紅
- Jack Nicklaus 仲夏熱潮休閒POLO衫_黃綠(J17125-46)
- 【TIME ART】靜音機芯三聯式時鐘 無框畫鐘 二畫一鐘掛鐘(60
- HAPPYHOME 艾菲爾2.7尺石面碗盤櫃UZ6-360-5-兩色可選
- 【TIME ART】靜音機芯三聯式時鐘 無框畫鐘 二畫一鐘掛鐘(40
- 【STIGA】SENSE 7.6 桌球拍 STA1096(空拍)
拿下東京都議會選舉 「更右的」小池 邁向日本首位女首相【北京新浪網】
台灣貧富差距達百倍【北京新浪網】
特朗普為何如此High：探尋CNN撤稿事件背後的故事【北京新浪網】
矽力-KY除息 強勢完成填息【中央社】
樂視遭多重打擊：富士康退股 仁寶暫停7億元入股【北京新浪網】
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》
推薦好書更多
當媽媽不必完美•不一樣的德式教養練習：德國觸動台灣人的育兒智慧，讓媽媽與孩子靈魂相約的慢養甘苦談！
我好愛我的孩子， 但我不是完美的媽媽！ 慌張、挫敗、崩潰、自我質疑到醒覺， 從德國親...《詳全文》