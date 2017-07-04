（中央社台北2017年7月4日電）台股店頭市場今天收盤跌0.36點，跌幅0.27%，收在135.13點，成交值新台幣221.69億元。



店頭市場今天以135.34點開出，指數最高135.93點，最低135.13點。



類股表現，紡織漲0.03%、電機漲0.19%、化工跌0.63%、鋼鐵漲0.30%、電子跌0.35%、營建跌0.76%、航運跌0.53%。



今天有269家上漲、352家下跌、95家平盤。



收盤時委買張數241萬1008張，委賣180萬5295張，成交張數114萬2344張。



成交量前5名為建錩、金居、聯一光、威剛、元太。



漲幅前5名為大車隊、元隆、長天、凌泰、磐儀。



跌幅前5名為沛亨、恩得利、衡平、飛寶企業、神盾。