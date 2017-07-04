（中央社記者黃麗芸台北2017年7月4日電）外傳京華城擬授權微風集團經營。京華城今天發聲明稿澄清表示，雙方並未有任何接觸或相關規劃，此為外界捕風捉影，但未來不排除與績優經營者合作；微風集團則說，沒有此事。



媒體報導，市場傳微風集團將接手京華城委託經營，甚至初步擬定將賣場更名為「微風松山」，由於此案合作模式、內容相較微風南京案複雜，目前就等微風集團董事長廖鎮漢點頭，雙方合約預期在下月確定，若順利的話可望於10月接管。



京華城今天對此發布新聞稿澄清，市場向來都有各項傳言或揣測，但公司目前並未與微風集團進行任何接觸或洽談。



同時，京華城現階段最重要的事情，就是要求台北市政府盡速回復其應有的容積率560%，盼積極開拓經營，才不會愧對股東的支持與期許。



京華城說，過去經營受挫主因為周邊交通動線不良及未有重大建設，如今隨著周邊交通改善及重大建設陸續完工，京華城將成為台北市民的新生活廣場。



此外，近幾年由於虛擬通路暢行，各百貨零售業都面臨經營難題，目前京華城體驗式行銷已具相當口碑和效益，也就市場現況不斷進行轉型。



京華城指出，由於公司量體很大，不但持續進行招商動作，也尋求與外部策略聯盟的機會，更不排除探詢任何可能合作的對象，包括美、日及國內具口碑等績優經營者。



微風集團則表示，沒有此事。