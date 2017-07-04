（中央社台北4日電）台北股市今天下跌65.01點，收10347.78點。7月電子期收427點，下跌5.05點，逆價差5.27點；7月金融期收1129.8點，上漲4.6點，逆價差9.59點。



7月電子期以427點作收，下跌5.05點，成交4927口。8月電子期以423.35點作收，下跌5.15點，成交66口。



電子現貨下跌4.67點，以432.27點作收；7月電子期貨與現貨相較，逆價差5.27點。



7月金融期貨以1129.8點作收，上漲4.6點，成交5466口。8月金融期以1112.8點作收，上漲4.0點，成交121口。



金融現貨以1139.39點作收，上漲4.74點；7月金融期貨與現貨相較，逆價差9.59點。實際收盤價以期交所公告為準。1060704