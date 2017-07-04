（中央社記者陳偉婷台北4日電）食藥署今天公布邊境通關查驗不合格名單，一款自日本進口的CHU CHU奶瓶檢出雙酚A，商品因不合規定退運或銷毀，沒有流入市面。



依據現行「食品器具容器包裝衛生標準」，嬰幼兒奶瓶不得使用含雙酚A（Bisphenol A）的塑膠材質。



一款自日本進口的CHU CHU奶瓶在邊境通關時被驗出雙酚A有36 ppb，進口商是登記在新北市的寶貝屋股份有限公司。因違反衛生標準規定，這批120公斤的奶瓶須退運或銷毀。



根據食藥署網站，雙酚A是一種環境荷爾蒙，含有雙酚A的塑膠食品器具容器因使用不當導致刮痕、磨損，在後續高溫加熱、酸鹼、酒精、微波處理或強力清潔劑等作用下，即可能導致雙酚A釋出，間接隨著食物或飲料進入人體。



食藥署表示，雙酚A在人體內會干擾性荷爾蒙，造成功能混亂。在一些人類流行病學的研究中，發現雙酚A與成人的第2型糖尿病及心臟疾病有關。另外，雙酚A除了會影響生殖及發育外，也可能還有其他長期的健康效應，像是過度接觸雙酚A會造成肥胖、糖尿病、心血管疾病。1060704