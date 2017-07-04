女童腸子破洞 吃生雞蛋惹禍中廣新聞網 (2017-07-04 13:40)
吃蛋竟差點吃出人命來！嘉義縣一名十歲女童因為高燒、拉肚子到診所看病，一開始還以為是腸胃炎，不料進一步檢查，發現是沙門氏桿菌感染引發嚴重腹膜炎，腸子甚至還破了一個大洞，經手術及時搶救，才免於腸子被切除的命運。
（龐清廉報導）
感染沙門氏桿菌女童的母親表示，由於全家人都喜歡吃蛋，平均每二個月就會吃掉一簍，因此都會固定到附近的巿場買一整簍雞蛋回家存放，由於女兒相當貼心，每次在煮蛋之前，都會在一旁幫忙打蛋，只是沒想到打蛋後沒有洗手，竟讓沙門氏桿菌有機可趁，差點造成難以彌補的可怕後果。
嘉義大林慈濟醫院一般外科暨小兒外科李政鴻醫師表示，女童來的時候，呈現嚴重腹膜炎藉由電腦斷層檢查發現，疑似腸炎併穿孔現象，於是趕緊安排剖腹手術加以修補。
醫師指出，沙門氏桿菌感染造成的腸炎會出現噁心、嘔吐、下痢、發燒、腹部絞痛等症狀，一般只需補充水分和電解質即可，腸炎的病況就會緩解，但對於兒童，特別是嬰幼兒及老人家，體力、抵抗力差者，因為免疫力弱，所造成的症狀都特別嚴重。
女童因幫母親打蛋，吃飯前沒有將手洗乾淨，以致把沙門氏桿菌也吃下肚。雖然蛋類是富含營養且經濟又實惠的食物，不過生蛋卻很容易遭到沙門桿菌汙染。醫師提醒，夏天是沙門氏桿菌好發季節，包括水、家禽、牛奶、蛋、肉製品等都很容易孳生，由於至少要加熱到70℃五分鐘才能消滅，因此籲請民眾砧板生熟食應分開使用，雞蛋與家禽肉類也必須煮熟，才能有效預防沙門氏桿菌感染。
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