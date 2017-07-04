（中央社記者楊思瑞台南4日電）台灣富士紡精密材料公司台南廠新建工程，今天在南部科學工業園區台南園區動土，由日本母公司投資新台幣3億元，設置半導體研磨墊工廠，未來可協助國內半導體廠解決生產問題。



開工典禮由富士紡集團社長中野光雄親自從日本來台主持，台南市長賴清德、南科管理局長林威呈、經濟部投資業務處副處長陳秀全等人出席致賀。



南科管理局指出，台灣富士紡精密材料公司的母公司「日本Fujibo公司」，是世界知名紡織大廠，著名的B.V.D內衣品牌，已有110年以上的歷史。靠多年累積的紡織加工技術和產品開發精神，成功發展出高級研磨材，包括半導體與太陽能晶圓都需要使用，現已成為集團中收益重大部門。



台灣富士紡精密材料公司指出，此次投資3億元，選擇在南科園區設置半導體研磨墊工廠，將客製化生產新型研磨墊。可在地協助國內半導體廠解決生產相關問題，並可提升台灣產業競爭力。目前已開始招聘國內人才，並將新員工送至日本受訓，未來更將進一步技術轉移，可使研磨墊相關產業在台生根發展。



林威呈表示，目前園區已有38家外商投資進駐，其中日商有21家，是國內最大的日商產業聚落之一。日商是重要的夥伴，今後面對更嚴峻的產業競爭，台日產業更應彼此合作，發揮彼此在材料技術與量產技術的優勢，共同進軍國際市場。1060704