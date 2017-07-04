（中央社記者韓婷婷台北4日電）NASDAQ及費城半導體指數大跌衝擊投資人信心，台股今天盤中一度翻紅，不過隨後一路走低，跌破10400點，金融股雖有國泰金、富邦金撐盤，但難擋跌勢。



加權股價指數終場下跌65.01點、跌幅0.62%、收在10347.78點、成交值新台幣920億元，在亞股中跌幅稍輕，主要來自於金融股的貢獻，國泰金、富邦金今天持續穩健填息腳步，明天除息的開發金及月中除息的元大金、中信金，近期走勢都相當強勁。



分析師表示，除了金融股外，部分傳產族群也相當強勢，例如造紙股中的正隆、永豐餘聯袂大漲，食品股中的卜蜂、泰山、南僑也都逆勢上漲。



反觀電子權值股在蘋果(Apple)股價不振下，持續回檔休息，台積電仍處貼息，近期補漲的聯電也連續第3個交易日回檔，鴻海跌破10日線116.35元，僅股王大立光在短線先行回檔下，今天相對有撐，並帶動二線光學股包括 佳凌、先進光、聯一光先行炒熱除息行情。



法人指出，5日線與10日線今天出現死亡交叉，台股短線恐陷入區間整理，不過月線10295點在6月中發揮支撐力道，短線仍可視為多方防守點，由於近期上市櫃公司陸續公布6月營收，擺脫淡季低檔的個股有機會率先突圍。1060704