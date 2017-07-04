（中央社台北4日電）台北股市今天終場跌65.01點，收10347.78點。7月台指期以10217點作收，下跌71點，與現貨相較，逆價差130.78點。



台灣期貨交易所為近2個月指數期貨契約訂定開盤參考價為，7月期貨10288點、8月期貨10184點。



台股今天終場跌65.01點，收10347.78點，成交金額新台幣919.98億元。



7月台指期貨以10217點作收，跌71點，成交14萬78口；8月期貨以10113點作收，跌71點，成交2750口。實際收盤價格以期交所公告為準。1060704