斗六八十年歷史西市場 大火燒掉八戶中廣新聞網 (2017-07-04 13:40)
雲林縣斗六市有八十年歷史的西市場，今天（4日）凌晨發生火警，大火延燒八戶，火光沖天，歷經一個半小時火勢才撲滅，還好沒有造成人員傷亡，起火原因還在調查中。
斗六市西市場，興建於民國二十七年，是斗六市最大的傳統市場，市場內外店舖與攤商加起來，約有一百九十家，承租攤包括果菜類、禽畜肉類、雜貨五金。今天被大火燒毀的八間店鋪，分別是肉粽店、藥局、麵店等。
市場產權所有人斗六市公所表示，受災建築皆有投保火險與地震險，燒毀或受損部分將等火場鑑定報告出爐後，由保險公司進行理賠確認，而為避免再度發生火災，也將著手評估老舊電線汰換事宜。
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