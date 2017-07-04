國內知名二手精品集團「阿邦師」被控賣假貨、以及侵吞委託人價款，警方蒐證後將集團董事長等三人移送偵辦，初估被害人上百人。



(林憲源報導)



「阿邦師精品集團」透過臉書直播以及在五星級飯店舉辦精品拍賣會，也接受客人委託代售二手精品，並在總公司設立IBI國際精品鑑定中心負責開立鑑定證明書，客人委託販賣需先付新台幣2000元鑑定費待商品成交後須再扣掉15%手續費。



保二總隊偵三隊接獲自救會成員舉報，指稱他在阿邦師的精品特賣會上以新台幣28萬買進一只愛瑪士凱莉包，現場並標示(如果買到假貨以原價10倍買回)，該件商品並附有該集團鑑定中心出具鑑定證明書，但事後拿到二手店想要脫手，二手店不敢收又拿到百貨公司專櫃才知道買到假貨。



另外還有被害人舉報將名牌精品委託阿邦師拍賣，客人委託拍賣的商品在成交後故意延遲付款直到公司倒閉，李嫌另設立線上直播平台，以會員方式吸引更多死忠鐵粉加入，再以同樣手法方式繼續直播拍賣，同樣手法欺騙許多被害，目前向警方提出詐欺、違反商標法等告發的一共有十八位被害人，但警方估算至少上百人受害，金額破千萬。



警方調查李嫌所成立精品鑑定中心裡面成員並無受過名牌精品原廠專業訓及認證也無授權鑑定，李嫌還有成立一家精品鑑價協會，裡面成員大部份均為該公司員工，經某一資深員工指稱他知道公司有設立精品鑑價協會，但他不知道他為何會成為協會成員。



橋頭地檢署指揮保二偵三隊發動搜索，在高雄市左營區博愛三路將集團執行長李００(男約40歲)，董事長蔡００(男約40歲)、副總蘇００(女約40歲)等三人拘提到案，查獲贓證物：仿冒愛瑪士、CHANEL、LV等名牌包、鑑定證書、仿冒LV鑑定圖解書等。



(圖:警方提供)



