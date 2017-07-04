新創業模式 康樹德：集思廣益對接世界中央社 (2017-07-04 13:44)
（中央社記者劉得倉曼谷4日專電）在現今資通訊發達的時代，無遠弗屆的網路帶來商機，也掀起創業熱潮，泰國外商協會聯合總會主席康樹德指出，創業時由有經驗的企業家集體把脈指點迷津，將是一股新興潮流。
康樹德（Stanley Kang）指出，自古以來有商機就有競爭，但只要有創新就不會被淘汰，而搶得先機不代表永續，像手機市場就是明顯例子，從摩托羅拉和諾基亞引領風潮到現今的三星和蘋果的兩雄爭鋒，證明商場如戰場的現實。
創業需要實務和資金，但創意卻是海闊天空，康樹德在泰國引進一門教育課程，由專家來診斷和研判創意實踐的可能性，甚至投資協助完成創業。
康樹德表示，泰國位於東協絕佳地理位置，政經局勢相對穩定，不論是東協共同經濟體的啟動，或是台灣的「新南向政策」及中國大陸的「一帶一路」，泰國絕對是不可忽視的灘頭堡，希望新創商業模式能夠生根、與世界對接。1060704
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