【財訊快報王宜弘報導】金屬機殼廠華孚( 6235 )轉型汽車市場開花結果，其汽車車載顯示器系統業務已取得德、美、日、韓、台等多家一線汽車供應商認證，新品開發陸續進入量產階段，加上車用保安部件的開發也有效益，下半年業績成長動能可望顯現。



此外，華孚看好新能源車的發展趨勢下，對於輕量化的需求攀升，將帶動鎂鋁合金的優勢逐漸凸顯，尤其純電動車市場，每降低10公斤重量對性能表現提升3%，各家車廠都積極尋求替換材料，加上中國新能源車市況有機會恢復火熱，成為華孚入市的一大機會。



華孚今年前5月合併營收11.35億元，年增率高達30.82%，4、5月業績合計4.59億元，第二季合併營收有機會優於首季的6.77億元，並上看7億元大關，力拼連三季創高的表現。

轉型效益的顯現，除了在金屬機殼於商用筆電滲透率持續提升之外，車用零組件的布局成果也是一大關鍵。華孚指出，其開發多年的汽車車載顯示器系統業務已取得德、美、日、韓、台等多家一線汽車供應商的資格審查與稽核認證，部分新品也已進入量產。

此外，車用保安部件目前則有多項產品正在開發中，此一業務除可強化鎂鋁合金輕量化的應用領域，創造技術門檻與製造級距，並可拉開與競爭對手的距離。至於新能源車與純電動車對於輕量化的需求更是殷切，隨著中國新能源車市況回升，華孚積極進軍。





