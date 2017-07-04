威剛切入車載儀表控制系統，明年挹注營收，可望大舉提升毛利財訊快報 (2017-07-04 14:10)
【財訊快報李純君報導】記憶體模組大廠威剛( 3260 )繼成功切入機器人後，董座陳立白宣布，將正式進入車載工控領域，推出車載儀表背後的控制系統(板)，並在明年開始提升毛利率、挹注營收。
陳立白提到，物聯網確定成為市場趨勢，而物聯網有三部曲，當中的第一步曲就是車聯網，威剛看好相關市場，挑定車載的工控市場切入，而且，其實已經投入在做了，預計明年起會貢獻業績，並提升毛利。
他分析，車聯網毛利率高，尤其高過工控產品，一旦切入，對威剛來說，不只可以增加營收，更進一步可以顯著提升毛利率。
陳立白也提到，繼機器人以後，威剛要做的新產品就是汽車儀表板背後的控制系統(板)，該系統裡面會有LED、記憶體，都是威剛自己可以供應的，另外威剛有投資做GPS的威潤，因此裡面的GPS系統會由威潤供應。
最後，陳立白也補充，做汽車儀表板背後的控制系統，還是需要通過原廠認證，威剛已經投入生產了，今年下半年將送給三家汽車品牌廠進行驗證，認證需要6到9個月，初期以中國汽車品牌為主，預計明年上半年可以對威剛營收有小幅貢獻，明年下半年放量，對威剛營收與獲利的挹注更顯著。
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