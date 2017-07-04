2017國際南北管傳統戲曲藝術季週六在彰化登場中廣新聞網 (2017-07-04 13:40)
全國傳統音樂盛會「藝曲同工－2017國際南北管暨傳統戲曲藝術季」，本週六將在彰化縣立美術館登場，一連兩周將安排「北管排場大會」、南管整絃大會、戲曲粉墨登場和傳藝新勢力等四大系列，展現傳統雅樂和豪邁的多元曲風之美。
（李河錫報導）
在彰化縣實驗樂團所帶來鑼鼓喧天傳統「北管」排場曲風中，宣示「藝曲同工－2017國際南北管暨傳統戲曲藝術季」將正式登場；縣府文化局長陳文彬表示，彰化是保有與薪傳南北戲曲音樂重鎮，每年「北管排場大拼管」和南管整絃大會，都是傳統音樂戲曲重頭戲，今年共有來自海內外三十五個館閣齊聚彰化，帶來不同凡響音樂饗宴。
協助籌劃演出的彰化南北管實驗樂團則表示，整體活動除了遵循傳統迎神禮俗，由南北管各館閣迎接田都元帥、西秦王爺、孟府郎君等神尊進行迎神踩街，並結合西秦王爺誕辰祭典和鹿港玉渠宮田都元帥祭典，讓藝術打破展演空間藩籬，展現最具傳統的文化之美。
「藝曲同工－2017國際南北管暨傳統戲曲藝術季」，將從七月八日到十六日為止，將分成兩個週休假期，分別在彰化美術館戶外廣場和彰化縣孔子廟等地，推出「亂彈鬥熱鬧－北管排場大會」、「南音絲竹揚－南管整絃大會」、「粉墨登場」、「傳藝新勢力」四大系列，讓一應俱全的傳統音樂和戲劇，能夠淋漓盡致的演出。邀請全國鄉親前來體驗多元的傳統音樂文化之美。（攝影：李河錫）
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