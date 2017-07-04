亞洲、世界華人不動產聯合年會 7月9號台中登場中廣新聞網 (2017-07-04 13:40)
亞洲不動產學會及世界華人不動產學會，定7月9號起，一連四天，在台中市舉辦2017聯合年會，將有15國、近500位外國人士與會，台中市長林佳龍也受邀以(全球化浪潮下台中城市經濟發展戰略)為題，發表演說。
亞洲不動產學會及世界華人不動產學會今天(4號)在台中市政府召開記者會，宣告年會7月9號開跑。市府地政局表示，這兩個學會都是國際知名的不動產學術團體，每年各自選擇一個城市舉辦年會，今年首次聯合辦理，希望藉由年會，匯集各國一流不動產專家學者，交流最新學術研究資訊，尋找解決各地不動產問題的方法。年會期間，安排主題演講、重點論壇、論文發表及市政建案導覽等行程，這次會議，網羅亞洲、美洲、歐洲、澳洲等各地優秀不動產研究學者專家與會，國內也有不動產相關產官學界重要人員參與，可為台灣提供寶貴經驗及資訊交流機會。地政局指出，市府配合在年會期間，協助規劃系列建築美學及市政參訪行程，包括柳川、文學館、舊城、市政大樓、國家歌劇院等，期望透過文化、創意與建築交流，行銷台中。
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