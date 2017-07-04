台股收盤跌65.01點中央社 (2017-07-04 13:36)
（中央社台北4日電）台北股市今天收盤下跌65.01點，為10347.78點，跌幅0.62%，成交金額新台幣919.98億元。1060704
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