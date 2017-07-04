【財訊快報李純君報導】威剛( 3260 )董事長陳立白提到，現在是記憶體產業史上最長的多頭期，DRAM部份，萬里無烏雲，而且預估可以好到明年上半年，NAND方面，目前看起來還ok，但有一片烏雲，就是三星有新增產能，但不知道這波烏雲會不會蒸發掉。



首先就DRAM部份，陳立白坦言，這是產業發展30多年來，最長時間的多頭，而且不單今年下半年會好，因為直到明年市場都沒有新增產能，產業形成寡占，因此預估可以好到明年上半年。



陳立白也提到，第三季DRAM會很好，自10天前DRAM現貨與合約價都同步再度開始起漲，這代表前一波拿出來拋貨的人已經拋完了，跟著開始重新進貨。他也預期，第三季DRAM的合約價可以上漲一成以上，至於現貨價的漲幅會超過合約。

他也分析，下半年DRAM需求加溫，取自三大動能，第一手機記憶體容量變大，第二資料庫和電競需求比預期差，第三PC用DRAM需求比預期好，本來看壞PC的成長，但目前看來沒那麼差，三大領域都比預期好，這三塊也會發生產能排擠。

因此整體來看，陳立白認為，第三季和第四季DRAM都不會有問題，可以維持上漲或是報價穩定，至少到今年12月以前都不會跌。此外，基於DRAM到明年都沒有新增產能，因此預估DRAM可以好到明年上半年，市場和產業都是穩健的。

就NAND部份，陳立白坦言，看法比較亂，主要變數是因為有新增產能。他進一步分析，利空的變數是三星有平澤廠產能，要自今年第四季開出來，如果新增產能慢慢到位，問題不大，但若快速且大舉開出，對產業和市場就不大好。另一個變數則是東芝，東芝不單有三分之一的產能要給蘋果，現在基於東芝售股案正在發生，出貨恐不如大家預期的順利。這兩個因素，一個利多一個利空，可不可以互相抵銷，還不知道。

因此就NAND方面，陳立白認為，第三季是正面看待，而且是安全的，第四季要看三星新產能開出的速度而定，到明年還會有新產能會開出。因此總結來看，NAND目前看起來還ok，但有一片烏雲，就是三星的新產能，只是不知這片烏雲會不會蒸發掉。





