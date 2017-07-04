（優活健康網記者徐平／綜合報導）56歲的胡女士長年下腹痛，看遍泌尿科、腸胃科卻都未好轉。後求診於婦產科確診胡女士患有「骨盆底肌肉筋膜發炎」。透過不含抗生素的藥物治療，解決困擾多年的疾病。醫師提醒，女性骨盆底肌肉筋膜炎常見反覆性下腹疼痛、頻尿、性交疼痛等症狀，但常常沒被診斷出來，嚴重影響病人的生活品質。若出現相關症狀建議至醫院做更詳細檢查。

有凸起結節、一碰就痛為骨盆底肌肉筋膜炎

花蓮慈濟醫院婦產科醫師龐渂醛表示，女性的慢性下腹痛原因很多，預估超過一半的比例合併有骨盆底肌肉筋膜炎。單純性骨盆底肌肉筋膜炎的臨床表現是內診檢查骨盆底肌肉筋膜時，會觸碰到「結節性痛點」（Myofascial trigger points，MTrPs）。正常情況下的肌肉筋膜為軟質平滑，一旦有「結節性痛點」，會有0.5公分「凸起結節」，且一碰就痛，即為骨盆底肌肉筋膜炎。

龐渂醛醫師表示，骨盆底肌肉筋膜炎不會致命，卻會大大降低病人的生活品質。無時無刻的反覆性下腹痛、頻尿、性交疼痛等症狀，嚴重影響病人的工作表現、夫妻生活、情緒等。

熱敷、泡澡可緩解症狀 避免凱格爾運動

骨盆底肌肉筋膜炎症常見於需要長時間站立的婦女族群，例如理髮師、櫃姐等，因過度使用骨盆底肌肉，造成慢性發炎；另外，生產撕裂傷、外傷等，會造成骨盆底肌肉功能失調與肌肉僵直，進而導致缺血、缺氧，長時間就形成「結節性痛點」 (MTrPs)。

龐渂醛醫師也提醒，需要長期站立的婦女，平日可利用熱療緩解肌肉僵直症狀。或每天泡1至2次的熱水澡，症狀改善後可自行調整泡澡的頻率及次數。此外，患有骨盆底肌肉筋膜炎的婦女朋友，則要避免一般常耳聞的凱格爾（Kegel’s）骨盆底肌肉強化運動，以避免刺激骨盆底肌肉收縮，惡化病症。

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