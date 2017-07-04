機車騎上超跑 民眾直呼：太誇張NOWnews今日新聞 (2017-07-04 13:24)
台中市南屯區今(4日) 中午11時左右，在黎明路一段(二信合作社) 前傳出一起車禍，一輛白色跑車停放路旁，被一輛順向(黎明路往烏日) 方向的機車擦撞，瞬間一陣巨響，附近居民紛紛跑出來查看，驚見機車竟然卡在跑車上，直呼「太誇張了，怎麽騎的」，竟會騎上去，所幸機車騎士自行爬起，送醫後已無大礙。
據一名目擊的羅姓居民表示，接近中午11時左右，他從肇事地點過馬路回家，還沒踏入家門，就聽到一聲巨響，當時嚇了一下，回頭一看，一輛機車竟騎上超跑，直呼不可思議，心想騎士是怎麽騎的，隨後看到機車騎士與一名女性友人自行爬起，查看現場情形，所幸沒有大礙。
網友看到紛紛留言表示：「這怎麼騎的」、「能撞成這樣也是奇觀」、「被撞的是奧迪TT，看起來要陪不少錢」、「太扯了吧！騎上去」等。
機車失控騎上路旁跑車，民眾驚呼。（圖／民眾提供, 2017.07.04）
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