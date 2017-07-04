PMI 雖連續 3 個月下跌，但中經院院長吳中書認為，僅能說是「景氣擴張趨緩。（圖／楊寧芷攝 , 2017.07.04）

6 月製造業採購經理人指數（ PMI ）較 5 月下跌 1.1 個百分點至 57.6% ，已連續 3 個月走低，但仍呈現擴張。中經院院長吳中書分析，指數雖然連跌 3 個月，但仍維持連續 16 個月擴張，僅能說是「景氣擴張趨緩」，不代表景氣真的下滑。

中經院今（ 4 ）日公布 6 月 PMI ，指數續跌 1.1 個百分點至 57.6% ，是今年 3 月 65.2％ 高點後，第 3 個月下跌。但吳中書認為， PMI 雖然連跌 3 個月，但已連續 16 個月呈擴張，僅能說是「景氣擴張趨緩」，不代表景氣下滑，且亞洲各國 PMI 趨勢也相近，整體表現算穩健。

而在「未來六個月景氣狀況」部份， 6 月廠商對未來景氣看法指數為 59.1％ ，對照先前連續 5 個月維持在 60.0％ 以上的擴張速度，也開始出現滑落。吳中書表示，匯率波動、兩岸情勢、原物料價格以及勞工成本等因素，都讓業界對未來景氣有些雜音，對未來半年的景氣看法為審慎樂觀。