一例一休衝擊大 製造業、非製造業都有感NOWnews今日新聞 (2017-07-04 13:39)
勞基法一例一休制度上路，勞資雙方都有抱怨。據中華經濟研究院最新調查，製造業與非製造業廠商，分別有高達八成六以及七成七表達一例一休對公司營運或成本造成影響。至於製造業最關切的總體經濟議題仍為匯率變動，非製造業最關切勞動成本增加。
中經院今（ 4 ）日舉辦 2017 年上半年 PMI / NMI 走勢暨總體情勢剖析研討會。調查顯示，勞動新制是影響企業未來營運展望的重要因素，製造業與非製造業分別有高達 86.3% 與 77.3% 的受訪廠商表示，一例一休對公司營運或成本造成影響，主要以「勞動成本」與「工作人力調度」影響最大。
而在製造業廠商最關切的總體經濟議題上，仍以匯率變動排第一，占比高達 72.2% ，勞動成本增加與國際能源及原物料價格並列第二，占比均為 53.3% ，新政府兩岸政策則排第 3 （ 42.6% ）。至於非製造業則認為勞動成本增加是影響未來營運最大的不確定因素，占 58.8% ，其次為新政府兩岸政策（ 48.1% ）以及匯率變動（ 44.2% ）。
對未來 1 年營運展望，製造業指數為 64.6% ，較去年 12 月的 67.7% 減少 3.1 個百分點， 43.3% 的製造業廠商認為未來 1 年營運將比目前為佳，持平的有 42.6% ，較差的 14.1% 。非製造業廠商中， 35.2% 認為未來 1 年營運展望較目前為佳， 45.9% 認為持平，較差的有 18.9% 。
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