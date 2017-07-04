▲強風吹動流動廁所，民眾嚇得紛紛閃避。（圖／翻攝自推特）

俄羅斯莫斯科紅場日前出現奇特畫面，當時正在下著狂風暴雨，使得流動廁所跟著被吹動，民眾發現以後便立即逃開，擔心自己會因此被流動廁所壓到，過程全被拍下上傳，掀起一陣熱烈討論。

據英國《每日郵報》報導，一名記者麥克唐納（Bryan MacDonald）在推特上傳這段影片，表示莫斯科人正被流動廁所追趕，更寫道：「這不是開玩笑！」影片中可見，當時因為正在下著狂風暴雨，使得流動廁所被強風吹動，在街道上快速滑動，民眾看到後便紛紛逃開。

影片引起熱議，令不少網友驚訝不已，有網友就提到，如果看到此景象，同樣也會逃開，因為並不想讓自己的墓誌銘被寫上「被流動廁所殺死」。另外，由於暴風雨襲擊，莫斯科許多地區也造成災情。