推動中小學能源基礎教育，花蓮縣立花崗國中辦理「2017花崗國中能源科技暑期營隊」，來自花蓮縣各級國中小91位學生齊聚一堂，操作科學過程與戶外學習體驗等，建構能源科技概念，提昇環境素養。



花崗國中校長李恩銘表示，營隊的目的，就是希望能將科學教育普及花蓮地區為孩子們帶來不一樣的學習，所以，每次的營隊，都會做些新的嘗試，像是今年，就增加了力學，也引進機器人教育。



李校長說，營隊注重動手操作，教導學童學習觀察、假設、實驗最後得到結論，培養科學思維，具備研究分析的能力，進而具備獨立思考特質。



李恩銘校長指出，科學營的經費，其實來自於各方資源，尤其高師大洪振方教授主持的「在科技大觀園，聽、說、讀、寫作科學」計畫，長期支援科學營；而科學營計畫，也在高雄第一科大許鎧麟教授協助下，讓花崗國中得以承接教育部能源科技教育計畫。