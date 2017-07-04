松浦 33 玩出非凡教育廣播電台 (2017-07-04 13:25)
花蓮縣玉里鎮松浦國小辦理「松浦 33 玩出非凡」夏令營，由東吳大學原住民課業輔導社師生設計多元課程，讓偏鄉小朋友在五天活動中，有不同的學習刺激。
松浦國小許傳方校長，感謝東吳大學原住民課業輔導社，每年都到松浦國小辦理營隊，讓學生有不同的體驗，豐富假期生活，並讓學生從活動中體會到文化傳承的價值。
本次活動主題為「松浦 33 玩出非凡」，五天的活動中，特別安排攝影課程與彩繪課程，也嘗試讓部份課程「走出教室」，引導學童當小老師，從學童的視角，看見部落傳承的感動。
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