▲美國捐精男子邁可魯比諾（Mike Rubino）在兒子傑克（Jake）長大後與其相認。（圖／翻攝自《每日郵報》）

美國洛杉磯一名57歲男子邁可˙魯比諾（Mike Rubino），因年輕時與前妻一直無法生育孩子，在1990年代便自願成為精子捐助者，定期捐精幫助想要擁有孩子卻苦無結果的夫妻或獨身女性，有19名孩子因此而誕生。

據《每日郵報》報導，年輕時的邁可不僅外型俊帥，擁有一雙藍眼睛與精實的身材，更受過高等教育，是一名藝術家，如此的「捐精履歷」讓許多受贈者相當滿意，其受贈者遍及美國十個州，邁可成了這些孩子們的生理父親，不過他必須承諾在這些孩子滿18歲以前，不得聯繫其中任何一人。

直至2004年，曾獲邁可捐精而受孕的一名女子主動聯絡他，詢問是否能讓邁可與他的孩子見面，這是邁可第一次見到自己的孩子傑克（Jake），即使孩子的母親並沒有告訴兒子他正在見他的父親，但父子倆見到彼此的第一眼就都同樣有股莫名的熟悉感。而後隨著邁可和傑克的感情越來越好，邁克也搬去與母子同住，成為真正的「全職爸爸」。

邁克也陸續與其他子女相認，並以父親的身分和他們見面聯絡，讓他們知道自己的父親是個真實且溫暖的存在。

▲邁可魯比諾（Mike Rubino）的其他子女。（圖／翻攝自《每日郵報》）

▲邁可魯比諾（Mike Rubino）的其他子女。（圖／翻攝自《每日郵報》）