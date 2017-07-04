信義國小暑期育樂營 培養學生多元智能教育廣播電台 (2017-07-04 13:29)
花蓮市信義國小利用暑假期間，開設足球、英語、蛇板三項免費夏令營隊，聘請專業教練指導學童，此外，八月中旬還針對小一新生開設「正音班」，整個學校就像是安親班、輔導班、運動班，讓學生快樂充電。
足球教練張秀明說，育樂營採混齡教學，所以，除了要讓學童快樂玩球，也必須安全玩球，因此，他採取三段式教學，先熱身，再帶入團康遊戲，從遊戲中瞭解基本運球、傳球方式，最後進行「樂樂足球」。英語方面，則依學生程度，分為初級班、中級班以及高級班，老師以遊戲、對話的方式，降低學生的抗拒感。
信義國小校長薛明仁強調，國小教育是基礎教育，不管家長是否有能力讓孩子額外學習才藝，為了讓孩子們暑假不留白，學校都必須給予學童多元學習的機會，提供學生適性化教學。
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