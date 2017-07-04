威剛進軍車載市場 明年挹注業績中央社 (2017-07-04 13:20)
（中央社記者張建中台北2017年7月4日電）記憶體模組廠威剛(3260)董事長陳立白宣布，將進軍車載市場，將推出儀表板控制系統，預計明年開始挹注業績。
物聯網發展趨勢成形，陳立白表示，車聯網是物聯網的一環，毛利率高，比工業控制產品還高，威剛將切入車載市場。
陳立白指出，威剛將推出儀表板控制系統，系統中的發光二極體(LED與記憶體將採用自家產品，GPS則將由威潤供應。
威剛預計下半年送樣3家車廠驗證，初期將以中國大陸車廠為主，陳立白預期，車載產品明年上半年將可開始貢獻業績。
關鍵字：
其他財經新聞更多財經新聞
編輯首推
我是馬克
蔡康永
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
鍵盤桌．鍵盤 hp．羅技 無線鍵盤滑鼠組．鍵盤架．1015px 鍵盤．SPORT 鍵盤．series 鍵盤．PLUS 鍵盤．鍵盤護腕．BuyJM 鍵盤．鍵盤 K400r．鍵盤茶軸．ASUS 鍵盤底座．Sony 鍵盤．雙鍵盤．AKIRA 鍵盤．羅技 K360r 無線鍵盤．T2 鍵盤．SUPER 鍵盤．n61 鍵盤．ABS 鍵盤架．note 8 鍵盤．tf303cl 鍵盤．微軟無線滑鼠鍵盤組．鍵盤皮套．鍵盤 PS2．羅技 K310 鍵盤．羅技鍵盤．vivo 鍵盤．Xarmor 鍵盤
- 【TIME ART】靜音機芯4聯式時鐘 無框畫鐘 三畫一鐘掛鐘(III
- 【TIME ART】靜音機芯三聯式時鐘 無框畫鐘 二畫一鐘掛鐘(40
- 【TIME ART】靜音機芯4聯式時鐘 無框畫鐘 三畫一鐘掛鐘(50*
- 【TIME ART】靜音機芯三聯式時鐘 無框畫鐘 二畫一鐘掛鐘(40
- Jack Nicklaus 優雅品味橫條紋POLO衫_深藍(J17133-56)
- 【TIME ART】靜音機芯三聯式時鐘 無框畫鐘 二畫一鐘掛鐘(50
- GIGABYTE Sabre17G 17吋電競筆電(i7-7700/GTX1050/128+1T
- 【ceecco】漢普敦六星級三線獨立筒5(含保潔墊)
- 【1/3 A LIFE】透氣88雙層記憶床墊-雙人(送記憶枕x2+午安枕
- 【Famttini】頂級平面透氣乳膠枕(2入)
拿下東京都議會選舉 「更右的」小池 邁向日本首位女首相【北京新浪網】
台灣貧富差距達百倍【北京新浪網】
特朗普為何如此High：探尋CNN撤稿事件背後的故事【北京新浪網】
矽力-KY除息 強勢完成填息【中央社】
樂視遭多重打擊：富士康退股 仁寶暫停7億元入股【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》