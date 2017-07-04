（中央社記者張建中台北2017年7月4日電）記憶體模組廠威剛(3260)董事長陳立白宣布，將進軍車載市場，將推出儀表板控制系統，預計明年開始挹注業績。



物聯網發展趨勢成形，陳立白表示，車聯網是物聯網的一環，毛利率高，比工業控制產品還高，威剛將切入車載市場。



陳立白指出，威剛將推出儀表板控制系統，系統中的發光二極體(LED與記憶體將採用自家產品，GPS則將由威潤供應。



威剛預計下半年送樣3家車廠驗證，初期將以中國大陸車廠為主，陳立白預期，車載產品明年上半年將可開始貢獻業績。